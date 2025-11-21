circle x black
Agricoltura, produttore Passanisi: "Con Lidl Italia condividiamo una visione"

21 novembre 2025 | 08.58
Redazione Adnkronos
"Abbiamo iniziato venti anni fa con due pedane per la piattaforma di Misterbianco in Sicilia e l'ultima stagione l'abbiamo conclusa con il conferimento di oltre 700 pedane. Quello con Lidl Italia e Filiera Agricola Italiana è un progetto di altissimo profilo". Così Andrea Passanisi, fondatore di Sicilia Avocado ed Etna Mango, a margine della conferenza stampa organizzata da Lidl Italia a Giarre, in provincia di Catania, durante la quale sono stati presentati i risultati ottenuti dall'introduzione dell'avocado italiano nel proprio assortimento di frutta e verdura grazie alla sinergia con Filiera Agricola Italiana e Coldiretti.

