Agricoltura, produttore Passanisi: "Con Lidl Italia condividiamo una visione"

"Abbiamo iniziato venti anni fa con due pedane per la piattaforma di Misterbianco in Sicilia e l'ultima stagione l'abbiamo conclusa con il conferimento di oltre 700 pedane. Quello con Lidl Italia e Filiera Agricola Italiana è un progetto di altissimo profilo". Così Andrea Passanisi, fondatore di Sicilia Avocado ed Etna Mango, a margine della conferenza stampa organizzata da Lidl Italia a Giarre, in provincia di Catania, durante la quale sono stati presentati i risultati ottenuti dall'introduzione dell'avocado italiano nel proprio assortimento di frutta e verdura grazie alla sinergia con Filiera Agricola Italiana e Coldiretti.