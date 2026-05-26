Ai, alla Camera confronto promosso dal Centro Leitai su trasformazione digitale e modelli governance

Delineare politiche d’innovazione capaci di coniugare diritto, etica e cybersicurezza, ponendo la tecnologia al servizio delle istituzioni e del cittadino attraverso un confronto multidisciplinare tra autorità di settore e mondo accademico. Questo è stato il tema centrale del Convegno di Studi "La Pa nell’era dell’Ia. Casi d’uso e sfide di policy per la trasformazione digitale delle istituzioni", tenutosi oggi presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati e organizzata dal Centro di Ricerca Interuniversitario Centre for Law and Ethics of Innovation, Technology and Artificial Intelligence (Leitai) — promosso dalle Università San Raffaele Roma, Università Pegaso e Universitas Mercatorum. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali dell’On. Anna Ascani, Vice Presidente della Camera dei Deputati, e di Luciano Violante, Presidente della Fondazione Multiversity. A seguire, Andrea Stazi, Direttore del Centro Leitai e Professore Ordinario all’Università San Raffaele Roma, ha delineato il perimetro del confronto con un'approfondita introduzione scientifica.

"Con l'attività del Centro Leitai vogliamo offrire alle istituzioni e alle imprese soluzioni concrete per governare l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie. L'obiettivo è quello di aiutare a definire modelli giuridici ed etici che garantiscano tutela dei diritti fondamentali, bilanciamento degli interessi in gioco e stimolo all'innovazione, rendendola uno strumento sicuro e affidabile per le istituzioni, le imprese e i cittadini", ha dichiarato il Prof. Stazi, introducendo i temi della prima sessione dedicata alla governance dell'Ia.

Il dibattito, moderato da Giuseppe Corasaniti, Vice Direttore del Centro Leitai e professore presso l’Universitas Mercatorum, è entrato nel vivo con gli interventi di Claudia Di Andrea, Vicesegretaria generale della Camera dei Deputati, Bruno Frattasi, Direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - ACN, Mario Nobile, Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgI e Angelo M. Petroni, Segretario generale di Aspen Institute Italia. Il dibattito è entrato nel vivo con l'analisi delle sfide di policy e dei casi di studio, in una sessione moderata da Fernanda Faini, Vice Direttrice del Centro Leitai e docente all'Università Pegaso. Al confronto hanno contribuito Antonio Punzi (Luiss), Monica Palmirani (Università di Bologna), Andrea Simoncini (Università di Firenze) e il tecnologo Massimo Chiriatti. A chiudere i lavori è stato l'intervento di Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit).