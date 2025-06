Ai: Schettini (Ispi), ‘intelligenza artificiale è un’infrastruttura di potere’

“Guardando alla geopolitica dell’intelligenza artificiale bisogna considerare che non si tratta solo di un’infrastruttura tecnologica, ma anche di potere. È importante capire chi detta le regole, per chi e in che modo”. E’ quanto affermato da Claudia Schettini, Research Associate Fellow, digitalizzazione e cybersicurezza dell Osservatorio di Geoeconomia, Ispi, a margine della tavola rotonda dal titolo “Ai Governance tra innovazione e regole: una sfida europea” organizzata da Meta e Adnkronos in collaborazione con Ispi.