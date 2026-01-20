Alimentazione, Donegani: "nessun beneficio dalla sostituzione dell'olio di palma con altri grassi"

"La sostituzione dell'olio di palma con altri grassi, per motivi nutrizionali o salutistici, non comporta alcun beneficio. Anzi, ricerche molto recenti dimostrano che questo boicottaggio non è servito nemmeno a ridurre l'assunzione di grassi saturi nella popolazione italiana. Nonostante la quasi scomparsa dell'olio di palma da molti prodotti, infatti, l'assunzione complessiva di grassi saturi è addirittura aumentata". Sono le dichiarazioni di Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione, al seminario organizzato dall'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile (Uiops) e delll'Associazione Italiana dell'Industria Olearia (Assitol), nell'ambito del Sigep, il Salone internazionale dedicato a Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza a Rimini. Un incontro organizzato per presentare il Position Paper "Olio di palma sostenibile: nutrizione e sicurezza alimentare", recentemente adottato dal Comitato Tecnico Scientifico Uiops, un organismo interdisciplinare esterno di esperti scelti per assicurare autorità, rigore scientifico e obiettività nei contenuti pubblicati o adottati dall'associazione stessa. Ha una funzione di supporto scientifico e di validazione oggettiva per tutte le attività di comunicazione e posizionamento dell'Unione sui temi dell'olio di palma sostenibile, in termini di sostenibilità ambientale, nutrizionale, sociale e di filiera.