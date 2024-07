Ambiente, dal 15 al 17 luglio, a New York: il forum politico dell’Onu su sviluppo sostenibile

“L’Italia ricoprirà un ruolo molto importante in questo appuntamento, in quanto firmerà, tra gli altri, un protocollo d’intesa con UN-Habitat che rappresenta il primo importante e concreto seguito della Dichiarazione congiunta Clima, Energia e Ambiente del G7 di Torino (29-30 aprile 2024), rafforzando così un’area di collaborazione strategica sui temi della declinazione territoriale degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per l’Agenda 2030, della governance multi-livello e della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile”. Lo dichiara Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica chiamato a rappresentare l’Italia al “Forum Politico di Alto Livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (HLPF)”, in programma a New York.

Si tratta della maggiore piattaforma globale per i temi dello sviluppo sostenibile, con la partecipazione di 193 Stati. Il Forum costituisce il principale appuntamento di verifica degli impegni assunti dagli Stati con l’adozione dell’Agenda 2030, con l’Italia tradizionalmente impegnata in prima linea. Nei tre giorni di lavori saranno presi in esame alcuni dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030, tra i prioritari l’1 (porre fine alla povertà) 2 (“Zero Fame”), 13 (Azione Climatica), 16 (Pace Giustizia e Istituzioni Forti), e 17 (Partenariati per gli obiettivi), in uno scenario a tinte fosche che vede appena il 17% degli obiettivi centrati e ben un terzo di essi regredire, con le temperature del 2023 registrate quali le più calde di sempre.

Il Forum permetterà di adottare una dichiarazione che rappresenterà un contributo al Vertice sul Futuro, il principale appuntamento onusiano del 2024 a cui è invitato il Presidente del Consiglio. Il Vertice sul Futuro, dal titolo “Soluzioni Multilaterali per un domani migliore”, si svolgerà dal 22 al 23 settembre in occasione della settimana di alto livello della 79ma Assemblea Generale e in cui si presume verrà adottato un documento finale, il cosiddetto “Patto per il Futuro”, in corso di negoziato a New York.