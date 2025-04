Antony Morato, continua crescita canale online con FiloBlu (+25%)

Grazie al supporto di FiloBlu, Antony Morato ha registrato una crescita significativa del fatturato, ampliato la propria presenza geografica e consolidato la brand reputation a livello globale, confermando l’efficacia di una strategia costruita su misura per affrontare le sfide del mercato contemporaneo. Uno dei risultati più significativi di questa collaborazione è stato l'aumento del fatturato del canale e-commerce, quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni. Questa crescita non è solo il frutto di una maggiore penetrazione del mercato, ma anche di una gestione più efficace delle leve commerciali. Un momento chiave nella strategia di Antony Morato è stato il lancio del canale marketplace su Zalando, avvenuto nell’ottobre 2023. Sin dall’inizio, FiloBlu ha gestito ogni aspetto strategico-operativo, implementando un piano di crescita che ha permesso al brand di espandersi rapidamente in nuovi mercati. Dopo l’Italia, il canale è stato esteso alla Spagna nel gennaio 2024, seguito da Francia e Croazia tra la fine del primo e l’inizio del secondo semestre.

Oggi il marketplace rappresenta fino al 45% del fatturato digitale totale, con picchi del 55% in alcuni mercati strategici. Ma il percorso di internazionalizzazione prosegue: entro la fine del 2025, FiloBlu guiderà l’ingresso di Antony Morato in 10 nuovi Paesi, di cui 8 europei e 2 extraeuropei. La roadmap ha già portato, nel primo trimestre, all’apertura di mercati come Belgio, Olanda e Germania. Parallelamente alla crescita economica e geografica, con la gestione FiloBlu si è avuto un impatto significativo sulla brand reputation di Antony Morato. Dal maggio 2023, la gestione della presenza online ha portato a un miglioramento del TrustScore su Trustpilot, le recensioni raccolte sono aumentate, con il 68% delle valutazioni a 5 stelle. Questo risultato è il frutto di un lavoro mirato sulla customer experience, che mette al centro l’esperienza dei clienti attraverso una proposta di servizi tangibili (welcome kit, promozioni personalizzate, ecc.) ed esperienziali (servizio clienti, packaging, ecc.), accompagnata da una strategia che orienta e capitalizza la raccolta dei feedback da parte dei clienti finali.

L’approccio di FiloBlu si basa su un modello data-driven, che consente di monitorare costantemente le performance e adattare le strategie in tempo reale. Le analisi settimanali e la condivisione continua dei dati con il team di Antony Morato hanno permesso di ottimizzare le campagne promozionali e sviluppare nuove opportunità di business, garantendo una gestione commerciale flessibile e reattiva alle dinamiche di mercato. Guardando al futuro, FiloBlu continuerà a supportare Antony Morato nel suo percorso di crescita, con una previsione di incremento del fatturato complessivo online tra il 20% e il 25% nel 2025. Le priorità saranno l’ulteriore espansione internazionale, l’ottimizzazione delle performance sui marketplace e il continuo miglioramento della customer experience.

"La partnership con Antony Morato rappresenta un esempio virtuoso di come una strategia digitale integrata - commenta Alberto Arcolin, ceo di FiloBlu - basata su una solida analisi dei dati e su una gestione orientata alla performance, possa supportare un brand nel consolidamento della propria presenza globale. Il nostro approccio ci consente di affiancare passo dopo passo i nostri partner in modo proattivo, anticipando le esigenze del mercato e massimizzando le opportunità di crescita internazionale”.

La collaborazione con FiloBlu, aggiunge Linda La Montagna, omnichannel & e-commerce manager di Antony Morato - ha rappresentato un punto di svolta per Antony Morato. Grazie a una strategia digitale mirata e a un approccio altamente personalizzato, siamo riusciti a rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali e a ottenere risultati concreti e duraturi. La capacità di FiloBlu di analizzare e interpretare i dati e il comportamento di acquisto in modo strategico ci ha permesso di prendere decisioni più efficaci e di accelerare il nostro percorso di crescita".