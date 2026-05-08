circle x black
Cerca nel sito
 

Appalti, Iannicelli (Ordine ingegneri Milano): "Complessità gare va gestita non subita"

"Discutiamo oggi i vari aspetti del d.lgs 36 del 2023 con referenti istituzionali, aziendali e degli ordini professionali"

Carmelo Iannicelli - (Foto Adnkronos)
Carmelo Iannicelli - (Foto Adnkronos)
08 maggio 2026 | 17.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Nella democrazia moderna la complessità delle gare d’appalto non deve essere considerata come un effetto collaterale negativo ma come la necessità di tutelare una serie di diritti delle varie pluralità. Va però non subita ma gestita”. Sono le parole di Carmelo Iannicelli, consigliere tesoriere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, intervenendo oggi al seminario dal titolo "Aspetti gestionali nella pubblica amministrazione - Le metodologie per un efficace coordinamento dei pubblici appalti" organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano.

CTA

“Proprio per questo oggi cerchiamo di valutare i vari aspetti che derivano dall’introduzione del d.lgs 36 del 2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici), il vero convitato di pietra di questa riunione. Questo decreto - prosegue - ha sostanzialmente spostato il paradigma dalla procedura al raggiungimento del risultato. Noi oggi valuteremo con i vari referenti istituzionali, aziendali e della comunità professionale e cercheremo di spiegare gli effetti del decreto”.

“Questi obiettivi possono essere raggiunti tramite innovazione tecnologica, transizione digitale, uso consapevole del dato ma soprattutto con un project management efficace e, anche, attraverso una sinergia virtuosa tra pubblico e privato. Sono molto orgoglioso di essere qui oggi - conclude - perché l’ordine di Milano si conferma come referente non solo nei contorni dei propri iscritti ma dell’intera comunità, per il bene comune dei cittadini e del nostro Paese”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
appalti democrazia complessità gestione contratti pubblici
Vedi anche
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza