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Apple, Tim Cook si dimetterà da Ceo a settembre: al suo posto John Ternus

Questo passaggio di consegne non era previsto così presto

Tim Cook (Fotogramma/Ipa)
Tim Cook (Fotogramma/Ipa)
20 aprile 2026 | 23.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ceo di Apple, Tim Cook, si dimetterà all'inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente dell'azienda, John Ternus, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall'iPhone al Mac, secondo una dichiarazione rilasciata oggi.

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Sebbene John Ternus fosse considerato il favorito per succedere a Tim Cook, che diventerà presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, questo passaggio di consegne non era previsto così presto.

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Apple Tim Cook John Ternus Ceo
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