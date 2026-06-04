circle x black
Cerca nel sito
 

Arca Fondi e Marevivo portano 'Arca Blue Leaders' sulla spiaggia della Boschettona

04 giugno 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con il progetto Arca Blue Leaders, Arca Fondi SGR e Fondazione Marevivo ETS collaborano dal 2022 per tutelare e proteggere gli ecosistemi marini e lacustri più fragili del nostro Paese. Con un'attività di beach clean nell'area della Spiaggia della Boschettona - a Codevigo, nel Padovano, Patrimonio Mondiale dell'Umanità - anche quest'anno il progetto ha prodotto ottimi risultati, contribuendo a quelli complessivi raggiunti dal lancio dell'iniziativa: circa 250 chili di rifiuti raccolti e oltre 4 km di reti da pesca abbandonate recuperate dai fondali marini. Un progetto di sensibilizzazioni sui temi ambientali che sottolinea l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Il volto di Vasco Rossi 'invade' le città, annuncio in arrivo? - Video
Sorpresa dei Metallica a Bologna, suonano la cover di 'Ken il guerriero' - Video
A San Pietro manifestanti contro la corrida, il video della protesta di Peta
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza