Arca Fondi e Marevivo portano 'Arca Blue Leaders' sulla spiaggia della Boschettona

Con il progetto Arca Blue Leaders, Arca Fondi SGR e Fondazione Marevivo ETS collaborano dal 2022 per tutelare e proteggere gli ecosistemi marini e lacustri più fragili del nostro Paese. Con un'attività di beach clean nell'area della Spiaggia della Boschettona - a Codevigo, nel Padovano, Patrimonio Mondiale dell'Umanità - anche quest'anno il progetto ha prodotto ottimi risultati, contribuendo a quelli complessivi raggiunti dal lancio dell'iniziativa: circa 250 chili di rifiuti raccolti e oltre 4 km di reti da pesca abbandonate recuperate dai fondali marini. Un progetto di sensibilizzazioni sui temi ambientali che sottolinea l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato.