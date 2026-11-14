Architettura, Iori (IIC): "Premio Federbeton a opere in cemento armato, unisce resistenza e sostenibilità"

"Il Premio Speciale Federbeton, organizzato insieme a IN/Arch, vuole valorizzare le opere in cemento armato. La Commissione ha scelto di premiare progetti utili per il sociale, privilegiando musei, scuole, social housing e infrastrutture. In tutte queste realizzazioni il cemento armato non è mai soltanto una struttura portante, ma definisce l'architettura stessa: soprattutto quando viene lasciato a vista, esibisce tutte le sue capacità di resistenza e sostenibilità, unite a una grande bellezza materica". Lo ha detto Tullia Iori, Direttrice scientifica della rivista IIC L'Industria Italiana del Cemento, partecipando alla cerimonia conclusiva dei Premi IN/ARCHITETTURA 2026, promossi dall'Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch) e dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), in collaborazione con Archilovers, svoltasi a Venezia e nel corso della quale è stato consegnato il Premio Speciale nazionale di Federbeton alla Cusanus Academy di Bressanone, progetto di recupero e ampliamento dello studio MoDusArchitects, fondato da Matteo Scagnol e Sandy Attia, per aver saputo fare del calcestruzzo il filo di continuità tra architettura storica e contemporanea.