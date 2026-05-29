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Artigiano in Fiera, Intiglietta (Ge.Fi.): "Anteprima d’estate risponde a bisogno di pace"

"In un periodo segnato dai conflitti, la manifestazione è un momento di convivenza che mette al centro la diversità"

Antonio Intiglietta - (Foto Adnkronos)
Antonio Intiglietta - (Foto Adnkronos)
29 maggio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Questa fiera rappresenta una seconda opportunità per gli artigiani di incontrare il nostro pubblico in una versione estiva, dove l'offerta e le proposte dei prodotti ovviamente tengono conto della stagionalità. E poi significa un grande momento di convivenza, di pace in un mondo così in conflitto: il desiderio di potersi incontrare mettendo al centro la diversità, la storia e l'identità di ognuno, nel rispetto e nella valorizzazione. Credo che sia una risposta significativa a questo bisogno di pace che tutti abbiamo”. Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi - Gestione Fiere Milano, commenta così ‘Anteprima d’Estate’, l’evento promosso da Artigiano in Fiera e inaugurato oggi a Fieramilano Rho.

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La manifestazione, in programma fino al 2 giugno, si colloca nel periodo estivo, “un momento di riposo, un momento di festa, un momento d'incontro”, osserva Intiglietta. “I cinque giorni di durata rendono accessibile la fiera anche ai più piccoli imprenditori - riprende - e offre grandi novità da scoprire in questi giorni. È, di conseguenza, un'ottima occasione per far affacciare a un mercato più ampio, come quello della nostra Fiera, nuove realtà composte in particolare da giovani donne”, conclude.

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Fieramilano Rho Anteprima d'Estate pace artigiani
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