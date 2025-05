"Siamo molto orgogliosi che si sia scelto lo spazio della Calabria per inaugurare la Fiera ‘Anteprima d’estate’. Siamo riconoscenti nei confronti dell'organizzazione di Artigiano in Fiera, manifestazione con la quale abbiamo consolidato un rapporto molto fecondo in questi anni”. Così Roberto Occhiuto, presidente regione Calabria, intervenendo oggi all’inaugurazione di Anteprima d’Estate, il nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma a Fieramilano Rho, fino al 2 giugno.