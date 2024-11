Arval (Gruppo BNP Paribas) rinnova il proprio contratto integrativo aziendale

Flessibilità per un migliore work-life balance, tutele per famiglie e genitorialità e solidarietà: sono questi i pilastri fondanti del nuovo Contratto Integrativo Aziendale siglato da Arval Italia, società del Gruppo BNP Paribas specializzata nel noleggio auto e in soluzioni di mobilità per aziende, liberi professionisti e privati, insieme alle parti sociali (Fisascat Cisl e Filcams Cgil e le rispettive delegazioni). Tante le novità contenute nel nuovo CIA che coinvolgerà i quasi 1.200 collaboratori delle sedi di Scandicci (FI), Assago (MI), Roma e Verona e che sarà in vigore fino al 2027.

Smart working esteso, sempre più flessibile

Nella convinzione che il lavoro in modalità “smart” possa efficacemente contribuire a un aumento della produttività, favorendo la responsabilizzazione, l’autonomia e l’orientamento ai risultati di ciascun collaboratore, il nuovo contratto integrativo conferma le 10 giornate mensili già previste dagli accordi individuali, fruibili con molta maggiore flessibilità, e aggiunge altre 4 giornate di smart working per ciascun semestre (per un totale di 8 giornate aggiuntive all’anno).

Inoltre, nei mesi di giugno, luglio e agosto, viene introdotta la riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 38 ore sui 5 giorni, senza alcuna riduzione della retribuzione: pomeriggi liberi nei venerdì estivi, così da favorire il work-life balance.

Tutela e supporto alla famiglia e alla genitorialità

Novità importanti per i neo-genitori: a loro, viene riconosciuto il congedo parentale previsto per legge con una integrazione dell’indennità Inps fino al 100% della retribuzione (era all’80% nel precedente accordo contrattuale aziendale). La normativa italiana in materia di lavoro prevede, invece, il 30% della retribuzione per il congedo parentale facoltativo. E quando tornano in azienda, qualora ne facciano richiesta, part-time fino al terzo anno del bambino.

Tra le molteplici misure pensate per famiglie e genitori, Arval propone inoltre, a tutela delle famiglie, bonus del valore di 600 euro per la nascita o l’adozione o l’affido dei figli, un bonus del valore lordo di 400 euro per matrimonio o inizio di una convivenza, per qualsiasi tipo di famiglia, in un’ottica di inclusione e tutela delle diversità.

Nel nuovo contratto integrativo, è poi previsto un contributo per l’iscrizione dei figli all’asilo nido, inclusi adottivi o affidatari, così da favorire il reinserimento lavorativo dei genitori.

Ci sono poi i permessi retribuiti per nascita, adozione o affidamento di un minore, per l’inserimento dei figli al nido o alla scuola materna, oltre che per figli affetti da problemi di apprendimento, congedi per malattia dei figli o di parenti di primo grado.

Misure di tutela significative sono previste per le/i lavoratrici/ori vittime di violenza di genere, con 2 mesi di congedo oltre quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto.

Solidarietà

Nell’ottica condivisa di concepire l’impresa come una comunità solidale di persone, il Contratto Integrativo di Arval Italia rafforza l’istituto della Banca Ore Solidale, che permette la cessione volontaria, a titolo gratuito e anonimo, di ore di R.O.L. ed ex- Festività residue a favore di colleghi che devono affrontare situazioni di grave necessità.

E ancora, prosegue l’attenzione al tema del volontariato aziendale pensato per incoraggiare e supportare la partecipazione attiva e concreta dei collaboratori alla vita della comunità locale e a sostegno di organizzazioni no profit: fino a 4 ore all’anno, con permessi retribuiti.

Francesco Sbrascini, Direttore Risorse Umane e Segretario Generale di Arval Italia, evidenzia: “Siamo soddisfatti del lavoro fatto insieme alle parti sociali nel rinnovo del Contratto Integrativo. Siamo partiti dall’ascolto delle esigenze dei nostri collaboratori, che chiedevano in primis una maggiore responsabilizzazione e flessibilità nella gestione del proprio tempo: abbiamo quindi puntato sull’estensione dello smart working e soprattutto su una maggiore flessibilità. Un altro elemento imprescindibile su cui ci siamo concentrati è stato il tema delle tutele e del supporto verso qualsiasi tipo di famiglia”.