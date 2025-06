Arval lancia servizio certificazione 'AutoCert by Rina' per veicoli usati

Arval Italia, società del Gruppo BNP Paribas specializzata nel noleggio auto a lungo termine e in soluzioni di mobilità, lancia 'AutoCert by Rina', una Certificazione sullo stato d’uso dei propri veicoli usati con l’obiettivo di offrire un’ulteriore opportunità di affidabilità e sicurezza per i clienti interessati all’acquisto di un’auto di seconda mano.

Il rilascio di un certificato dell’usato emesso secondo metodologia RINA, gruppo multinazionale di certificazione attivo in più di settanta paesi, rappresenta un progetto innovativo nel suo genere e una novità importante all’interno di un mercato, quello dell’usato, che da alcuni anni vede una crescita costante e Arval tra i suoi principali attori.

Sono stati infatti 75.000 i veicoli immessi da Arval sul mercato italiano solo nel 2024: veicoli che rientrano dai “propri” noleggi a lungo termine, monitorati da Arval nel tempo attraverso un piano di controlli regolari presso il network di riparatori preferenziale e poi rinoleggiati dalla stessa Arval o venduti dai partner autorizzati. Secondo ACI, nel 2024, in Italia, i passaggi di proprietà hanno segnato un incremento dell’8,3% con oltre 3,15 milioni di autovetture coinvolte. Ogni 100 vetture immesse sul mercato, 198 hanno invece cambiato di mano.

Anche il valore del mercato dell’usato cresce, come dimostrano le analisi sui consumi degli italiani dell’Osservatorio Findomestic Banca: con un fatturato di circa 24 miliardi di euro e una crescita del 10% in valore rispetto al 2023, il mercato dell’auto usata in Italia nel 2024 si è confermato il primo mercato per giro d’affari tra i consumi di beni durevoli monitorati. La certificazione AutoCert by RINA sarà resa disponibile a titolo gratuito solo presso i rivenditori professionali italiani che lavorano con Arval e che ne faranno richiesta.

“Grazie alla collaborazione con RINA, miglioriamo ulteriormente la value proposition del nostro prodotto, essendo in grado di offrire, oggi, agli acquirenti di auto usate una certificazione fornita da un ente certificatore terzo, che permette di dare maggiore sicurezza a tutte le persone che scelgono un veicolo usato per loro esigenze di mobilità” dichiara Emmanuel Lufray, Direttore Remarketing di Arval Italia. “La nostra ambizione è anche quella di supportare i rivenditori professionali che vendono i nostri veicoli ad avere maggiore autorevolezza sul mercato, offrendo ai loro clienti un documento concreto che attesta la condizione reale del veicolo, in un’ottica di massima trasparenza”.

“La collaborazione con Arval nasce dalla volontà condivisa di portare maggiore trasparenza e affidabilità nel mercato dell’usato” afferma Andrea Allosio, Certification Market Development Executive Director di RINA. “Con AutoCert uniamo le competenze tecniche di RINA alla visione innovativa di Arval, offrendo ai rivenditori (a beneficio anche dei clienti finali) una certificazione per valutare lo stato d'uso di un veicolo. Un esempio concreto di come due realtà complementari possano fare squadra per generare valore e fiducia”.