Aschbacher (Esa): "Guida investimenti economia mare, sempre più interconnessi"

"Spazio alla base di quasi ogni aspetto dell'attività statale e degli interessi della società"

Josef Aschbacher
Josef Aschbacher
19 novembre 2025 | 15.31
Redazione Adnkronos
“Spazio e mare sono sempre più interconnessi, in particolare nell'area di due economie, dove lo spazio contribuisce a guidare investimenti e innovazione in ambiti come la mitigazione dei cambiamenti climatici, la protezione ambientale, la sicurezza delle frontiere e le operazioni marittime commerciali. Le tecnologie spaziali sono fondamentali per affrontare queste sfide”. Lo ha detto il direttore generale dell’Esa, l’European Space Agency, Josef Aschbacher, intervenendo al Forum Space&Blue svoltosi oggi a Palazzo Piacentini a Roma.

“Lo spazio – ha aggiunto Aschbacher - è ormai alla base di quasi ogni aspetto dell'attività statale e degli interessi della società, dalla navigazione e comunicazione al monitoraggio climatico, dalle transazioni finanziarie alla sicurezza delle frontiere”. In breve, sottolinea il direttore generale, “spazio e sicurezza non possono più essere considerati separatamente”.

spazio mare investimenti innovazione mitigazione cambiamenti climatici protezione ambientale
