Assemblea Assolombarda, Fontana (Regione Lombardia): “Imprese vero motore sviluppo Paese”

“La relazione del presidente Spada è sicuramente condivisibile, ha sostenuto molte cose che io credo e che anch’io ho detto nel mio breve saluto. Noi dobbiamo insistere perché l’Europa si spogli di quella ideologia che ha creato fino ad oggi soltanto danni, che rischia di creare danni irreversibili nel tempo. Come Paese dobbiamo cercare di sostenere sempre di più la nostra impresa, che è il vero motore dello sviluppo”. Sono le parole di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”.