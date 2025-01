Autostrade, Distretto Italia per formare i giovani, Tomasi (AD Autostrade) :”Immaginiamo come costruire i mestieri del futuro”

“Distretto Italia rappresenta un'esperienza nata due anni fa dalla necessità e dalla intuizione di immaginare di costruire i mestieri che poi si sono visti in questi cantieri, necessari proprio per fare le grandi opere” Sono le parole dell' Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, intervenuto oggi al meeting organizzato al cantiere della galleria San Donato (FI) per fare il punto sul progetto del consorzio di aziende ELIS l'ente di formazione che ha organizzato 60 corsi di formazione, oltre 850 risorse assunte, con un tasso di placement del 97% nell'ultimo anno e mezzo . “Distretto Italia non è solo una necessità per questo cantiere ma anche per altre attività. Abbiamo qui diversi operatori industriali del paese, più di 50 aziende che hanno aderito a questo grandissimo progetto. Diciamo che il Governo ci ha supportato per questa iniziativa e quindi raccogliamo la sfida ancora più importante di immaginare come costruire i mestieri del futuro.”