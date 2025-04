Azienda sempre in regola con ‘impresa italia’, l’app delle Camere di Commercio

In collaborazione con InfoCamere

Gestire un’impresa in Italia significa affrontare una burocrazia complessa che richiede tempo e risorse. Tuttavia, le nuove tecnologie stanno rivoluzionando questo scenario, semplificando l’accesso ai servizi pubblici e rendendo più immediata la gestione degli adempimenti. La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha reso più agevole il rapporto con le istituzioni, grazie all’uso di strumenti avanzati come l’identità digitale e l’intelligenza artificiale.

Impresa Italia: un’app per gli imprenditori

Per agevolare chi fa impresa, le Camere di Commercio hanno sviluppato ‘impresa italia’, un’app che consente di accedere gratuitamente ai documenti ufficiali della propria azienda e sfruttare opportunità di crescita. La prima novità del 2025 è la funzione di verifica della compliance aziendale, che permette di individuare e correggere eventuali errori o informazioni mancanti nella visura camerale, migliorando così l’affidabilità sul mercato.

Un servizio già utilizzato da milioni di imprese

Già scelta da oltre 3 milioni di imprenditori, la piattaforma gratuita impresa.italia.it, sviluppata da InfoCamere, offre ora una funzione innovativa: il controllo della propria posizione al Registro delle Imprese. Grazie a questo strumento, gli utenti possono individuare eventuali anomalie e ricevere indicazioni su come risolverle, evitando problemi in fasi cruciali come la richiesta di finanziamenti o la partecipazione a bandi pubblici.

Il nuovo servizio “Controllo Qualità”

La funzione “Controllo Qualità” aiuta gli imprenditori a mantenere aggiornata la propria posizione amministrativa. Tra le verifiche disponibili ci sono: il controllo della corretta iscrizione della Pec aziendale, indispensabile per evitare sanzioni e l’attribuzione di un domicilio digitale d’ufficio; la verifica dello stato di attività dell’azienda, confrontando i dati del Registro delle Imprese con quelli dell’Agenzia delle Entrate; il controllo della conformità dell’assetto societario per le imprese con socio unico. Grazie a queste funzioni, ‘impresa italia’ si conferma uno strumento indispensabile per gestire l’attività con efficienza e sicurezza.

Cos’è ‘impresa italia’

L’app, sviluppata da InfoCamere, permette ai legali rappresentanti delle imprese di accedere gratuitamente ai documenti aziendali ufficiali, come visure, bilanci, statuti e atti costitutivi. Oltre alla consultazione, l’app consente di monitorare lo stato delle pratiche inviate alla Camera di Commercio e di esibire l’Attestato di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Inoltre, è possibile scaricare e consultare gratuitamente i documenti aziendali; effettuare pagamenti online per i servizi della Camera di Commercio; e ricevere notifiche su scadenze normative e opportunità di finanziamento.

Grazie all’integrazione con la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND), inoltre, ‘impresa italia’ rende più semplice anche il rapporto con le altre Pubbliche Amministrazioni.

Come scaricare l’app

L’app Impresa Italia è disponibile su impresa.italia.it e sugli store digitali per smartphone. Un’opportunità da non perdere per ogni imprenditore che vuole gestire la propria azienda in modo digitale, efficiente e sicuro.