BancoPosta Fondi SGR amplia ancora l’offerta

Si amplia la famiglia di prodotti di BancoPosta Fondi SGR pensata per rispondere ai diversi bisogni della clientela più evoluta. La società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane ha infatti lanciato BancoPosta Universo ObbligazionarioPiù, l’ultimo nato della famiglia Universo. Si tratta di un fondo obbligazionario misto, pensato per i clienti che puntano a cogliere le opportunità di crescita offerte da tutti i mercati obbligazionari globali, interessati a diversificare il portafoglio investendo anche in mercati normalmente non presenti nei propri portafogli attraverso una gestione flessibile e sostenibile.

Si tratta di una gamma di fondi, quelli della famiglia Universo, che rappresenta una soluzione d’investimento flessibile e personalizzabile, che punta a una crescita nel tempo sui mercati globali mantenendo un controllo del rischio. Inoltre, la possibilità di muoversi all’interno della famiglia consente di costruire un portafoglio efficiente e diversificato, combinando prodotti più prudenti con altri più dinamici.

La nuova soluzione, infatti, si aggiunge alle altre già disponibili (BancoPosta Universo Start, Universo 40, Universo 60 e Universo Tematico), arricchendo le possibilità di scelta e di combinare più fondi, adattando l’investimento alle proprie esigenze. Per la società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane, l’ampliamento della gamma di fondi appartenenti al Sistema Universo nasce dalla volontà di offrire soluzioni di investimento coerenti sia con i bisogni dei clienti che con il contesto di mercato, per realizzare una «asset allocation completa e personalizzabile» (in seguito alla sottoscrizione di uno dei fondi Universo, è possibile lo switch verso gli altri fondi della famiglia).