Bending Spoons, la soccietà tecnologica italiana quotata al Nasdaq, ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Miro, in una transazione interamente in denaro che valuta Miro a un enterprise value di 1,35 miliardi di dollari. Tenuto conto delle disponibilità di cassa nette di Miro, l’operazione implica un equity value di circa 1,79 miliardi di dollari, si legge in una nota. Nell’ambito dell'operazione, alcuni azionisti di Miro si sono impegnati a investire 295 milioni di dollari dei propri proventi in azioni di nuova emissione di Bending Spoons. L’acquisizione, incluso l’investimento, è soggetta alle consuete condizioni e autorizzazioni per la chiusura, incluse le approvazioni regolamentari. Miro sarebbe il più recente prodotto di grande notorietà a entrare a far parte di Bending Spoons. La scorsa settimana, Bending Spoons ha completato l’acquisizione di Airtable.

“È un privilegio, e una responsabilità non da poco, accogliere un prodotto che oltre 250.000 organizzazioni hanno integrato nei propri processi lavorativi”, ha commentato Luca Ferrari, Ceo e co-fondatore di Bending Spoons. “Miro è cresciuta fino a raggiungere circa 600 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annui, generati per quasi il 90% da clienti business ed enterprise. Una volta completata l’operazione, intendiamo investire in misura significativa negli elementi fondamentali che i suoi clienti apprezzano: prestazioni, affidabilità e funzionalità a supporto del lavoro collaborativo più critico. Acquisiamo aziende con l'intenzione di detenerle e gestirle nel lungo termine, e Miro non farà eccezione.”

“Abbiamo fondato Miro quindici anni fa per offrire ai team uno spazio unico in cui pensare insieme e dare vita alle idee. È diventata qualcosa di più: uno spazio di lavoro incentrato sull’intelligenza artificiale attraverso cui i team portano avanti le loro attività più importanti”, ha detto Andrey Khusid, Ceo e co-fondatore di Miro. “Quasi 4 milioni di utenti paganti si affidano a Miro, in ogni settore e regione in cui operiamo, tra cui oltre 750 clienti che generano più di 100.000 dollari di ricavi ricorrenti annui. La versione migliore di Miro deve ancora venire. L’unione con Bending Spoons ci consente di realizzare quella visione con ambizione, per i clienti che contano su di noi. Sono profondamente grato a tutti i Mironeers, ai partner, agli utenti, ai clienti e agli investitori che hanno fatto parte del percorso di Miro negli ultimi quindici anni. Miro non sarebbe ciò che è oggi senza di voi, e non vedo l’ora di scoprire cosa verrà costruito in questo nuovo capitolo". .