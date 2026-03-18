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Benzina e diesel, prezzi ancora in aumento: gasolio a un passo da 2,1 euro

Verde verso 1,86 euro

Un benzinaio - FOTOGRAMMA
Un benzinaio - FOTOGRAMMA
18 marzo 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi, mercoledì 18 marzo. Il gasolio è ormai a un passo da 2,1 euro/litro in media nazionale self service (massimo dal 22 marzo 2022), mentre la benzina vola verso 1,86 euro/litro (massimo da fine luglio 2024). Si è praticamente azzerato lo 'sconto pompe bianche', ovvero la differenza di prezzo che corre storicamente tra le stazioni di servizio delle compagnie verticalmente integrate e i punti vendita “indipendenti” di marchi minori. Negli ultimi anni il differenziale si è aggirato intorno ai due centesimi al litro, in questi giorni è ridotto a pochi millesimi.

Prezzi benzina e diesel oggi

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di sei centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di uno quelli del gasolio. Per Tamoil registriamo un rialzo di quattro centesimi sulla benzina e di due sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,855 euro/litro (+13 millesimi, compagnie 1,858, pompe bianche 1,849), diesel self service a 2,089 euro/litro (+18, compagnie 2,090, pompe bianche 2,087). Benzina servito a 1,988 euro/litro (+13, compagnie 2,026, pompe bianche 1,918), diesel servito a 2,221 euro/litro (+18, compagnie 2,256, pompe bianche 2,156). Gpl servito a 0,705 euro/litro (invariato, compagnie 0,715, pompe bianche 0,694), metano servito a 1,506 euro/kg (+5, compagnie 1,507, pompe bianche 1,505), Gnl 1,233 euro/kg (-1, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,229 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,940 euro/litro (servito 2,190), gasolio self service 2,148 euro/litro (servito 2,397), Gpl 0,836 euro/litro, metano 1,538 euro/kg, Gnl 1,295 euro/kg.

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