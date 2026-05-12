Blue economy, Cognolato (Assiterminal): "Servono regole certe e una voce unica del terminalismo"

"Servono regole certe, semplificazione normativa e una rappresentanza unica del terminalismo italiano". Lo ha dichiarato il presidente di Assiterminal, Tomaso Cognolato, a margine dell’Assemblea pubblica di Assiterminal, organizzata a Roma per i 25 anni dell’associazione, dedicata ai temi della portualità, della logistica e delle trasformazioni geopolitiche ed energetiche del settore. Sulla riconferma come presidente per un nuovo mandato: “Più che soddisfatto, direi felice. La riconferma significa che il lavoro svolto nel precedente mandato è stato apprezzato e che gli obiettivi individuati continueranno nel segno della continuità”, ha spiegato Cognolato.

Il presidente di Assiterminal ha quindi indicato “tre desideri” per il futuro della portualità italiana. “Il primo è la certezza del diritto: servono regole chiare, uguali per tutti e non interpretabili, per dare agli operatori un quadro stabile su cui investire”. Il secondo punto riguarda “la semplificazione e l’omogeneizzazione delle norme che regolano il settore portuale italiano, oggi estremamente complesso e spesso privo della stabilità necessaria per programmare”.

Infine, Cognolato ha sottolineato la necessità di “una rappresentanza associativa unica del terminalismo italiano”, spiegando che “la portualità si muove ormai in un contesto di concorrenza internazionale e non più soltanto nazionale”. Secondo il presidente di Assiterminal, il settore ha dimostrato capacità di adattamento negli ultimi anni: “Abbiamo affrontato una pandemia imprevedibile e successivamente un quadro geopolitico sempre più instabile. Nonostante questo, grazie alla capacità imprenditoriale italiana, continuiamo a garantire un sistema infrastrutturale essenziale per il Paese”.