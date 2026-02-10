Bozzetti (Ffm): "Fiera al centro del mondo con Bit"

"La Bit-Borsa internazionale del turismo rappresenta una delle manifestazioni di punta del sistema fieristico milanese e un appuntamento di riferimento per il comparto turistico a livello internazionale, offrendo una vetrina globale al Made in Italy. Oggi il turismo non si esprime più solo con il racconto delle destinazioni, ma anche con la narrazione di esperienze e storie, che proprio qui, tra gli stand, i visitatori potranno ascoltare e vivere. In questo, l’Italia possiede certamente un valore distintivo unico, capace di tenere insieme cultura, bellezze paesaggistiche, cibo, arte, design ed eleganza come autentico stile di vita", ha dichiarato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, in occasione dell’inaugurazione dell’edizione milanese di Bit.

"Fondazione Fiera Milano è storicamente al fianco del comparto turistico, anche attraverso la capacità di attrarre ogni anno circa 4,5 milioni di visitatori che poi si distribuiscono sul territorio, contribuendo alla vitalità di Milano, della Lombardia e del Paese. In questa direzione si inserisce anche l’investimento legato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con la realizzazione in Fiera di un'area per l'hockey e una per lo speed skating, un’infrastruttura pensata per lasciare una legacy concreta al territorio e che, nel post Olimpiadi, che diventerà una delle più grandi location europee per eventi congressuali, sportivi e musicali".

"I Giochi olimpici rappresentano una leva straordinaria di marketing territoriale e un acceleratore di relazioni. Un'opportunità per rafforzare l'attrattività del sistema Milano e Lombardia nel tempo, perché il turismo, così come le fiere, non è solo economia, ma anche uno strumento di diplomazia economica capace di creare connessioni, fiducia e apertura tra i territori. E il successo delle Olimpiadi non sarà solo nel numero delle presenze, ma nel novero delle relazioni che si sapranno instaurare col territorio, vale a dire nel numero di tifosi che decideranno di tornare quali turisti o investitori. La concomitanza dei Giochi olimpici con Bit è assolutamente un valore aggiunto".