Bp, Cda rimuove il presidente Manifold, 'gravi preoccupazioni' su sua condotta

Il consiglio di aministrazione del colosso petrolifero britannico Bp ha votato all'unanimità la rimozione con effetto immediato del presidente, Albert Manifold, a causa di gravi preoccupazioni in merito a governance, supervisione e condotta. Il Cda ha nominato Ian Tyler presidente ad interim con effetto immediato.

"Il consiglio è rimasto sorpreso e deluso nell'apprendere di problemi di supervisione e condotta relativi alla governance e che ritiene inaccettabili, e ha pertanto preso provvedimenti decisivi", spiega in un comunicato stampa Amanda Blanc, membro del consiglio, non fornendo ulteriori dettagli sulle accuse mosse contro Manifold.

Il titolo azionario ha perso oltre il 6% a metà giornata, dopo essere crollato di quasi il 10% subito dopo l'annuncio. Ora, verrà avviato un processo di successione per la nomina del presidente.