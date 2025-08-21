Bper segnala account Instagram non autorizzato, contenuti fraudolenti

Bper segnala la presenza di un account Instagram non autorizzato che utilizza in maniera fraudolenta il nome e l’immagine della Banca per promuovere l’adesione a corsi e attività non riconducibili all'istituto. Tali contenuti non hanno alcun legame con Bper e devono essere considerati del tutto ingannevoli e fraudolenti. Lo scrive la banca in una nota.

L'istituti sottolinea che l’unico profilo ufficiale di comunicazione su Instagram è quello verificato @bper_banca. Qualsiasi altro account che faccia riferimento a Bper non è riconosciuto e va trattato con sospetto. Si invitano tutti i clienti, scrive ancora la banca, a prestare la massima attenzione, a non condividere dati personali o finanziari con soggetti non riconosciuti e di rivolgersi, in caso di dubbi, all’assistenza clienti tramite i contatti ufficiali disponibili sul sito www.bper.it. La sicurezza dei clienti rappresenta una priorità assoluta per Bper, si legge ancora nella nota, che da sempre adotta ogni misura necessaria per prevenire e contrastare le frodi. La banca si riserva inoltre di segnalare alle Autorità competenti qualsiasi uso illecito della propria identità.