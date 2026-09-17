Brambilla (Statale Milano): "Serve equilibrio fra progresso e inclusione"

"Milano è sempre più una città della conoscenza, una capitale dell'innovazione non solo nazionale, ma internazionale. È però importante riflettere non soltanto sull'innovazione in termini di tecnologia, ma anche sull'equilibrio fra opportunità e rischi: serve equilibrio tra la rapidità del progresso scientifico-tecnologico e la necessità di tutelare l'inclusione. L'innovazione deve essere per tutti", ha dichiarato Marina Brambilla, rettrice dell'Università Statale di Milano, a margine del festival 'Sette idee', l'evento sull'innovazione organizzato da L'Espresso allo Step FuturAbility District di Milano, giunto quest'anno alla sua seconda edizione.