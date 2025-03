Bts: "Con simulazioni business si accelera raggiungimento risultati aziendali"

Le simulazioni di business come strumento strategico per formare i dipendenti in modo più interattivo e dinamico e calarli in scenari immersivi e realistici. Bts, tra i leader globali nel mondo della consulenza aziendale, con sede a Stoccolma, in Svezia, ha osservato che questa tendenza sta acquisendo un forte slancio, ad esempio nella Silicon Valley, dove molte grandi aziende tech utilizzano le simulazioni in vari ambiti: per formare figure dirigenziali ad agire ruoli di maggiore complessità, per creare allineamento strategico, per diffondere i valori aziendali, per allenare le forze vendita. Attraverso simulazioni di leadership e di business le aziende allenano le proprie persone ad affrontare sfide complesse, fondamentali per il successo della strategia, in un contesto 'safe'. Attraverso specifici round di simulazione, infatti, i partecipanti possono discutere in gruppo le priorità aziendali, allenare la capacità decisionale, riflettere sugli impatti delle proprie scelte e applicare immediatamente quanto appreso, rafforzando così la learning agility e la possibilità di impattare sui risultati di business.

La metodologia applicata evidenzia come le simulazioni non solo migliorino la comprensione teorica, ma anche le abilità pratiche, grazie a un’esperienza immersiva e interattiva. Questo approccio è fondamentale per le aziende che desiderano sviluppare la capacità delle proprie persone di gestire situazioni a sempre più elevata complessità, in contesti di incertezza. Il successo dell’esecuzione aziendale dipende da tre elementi chiave, riassunti nella formula Esecuzione = Allineamento x Mindset x Competenze. Le simulazioni di business consentono di lavorare su tutti e tre questi elementi. L'alignment riguarda l'allineamento degli obiettivi strategici tra tutti i membri dell'organizzazione, il mindset rappresenta l'atteggiamento mentale verso le sfide, mentre le capabilities includono le competenze tecniche e trasversali necessarie per tradurre strategie in azioni efficaci.

“Le aziende - spiega Francesco Fanelli, vp e responsabile dell’ufficio italiano di Bts - spesso investono in strategie e tecnologie senza prestare sufficiente attenzione al coinvolgimento delle persone. Le simulazioni di business rappresentano una risposta a questa lacuna, permettendo di lavorare su allineamento, mindset e competenze per garantire una più efficace implementazione delle strategie aziendali. Con questo approccio innovativo, le simulazioni consentono così di creare ambienti immersivi e realistici in cui testare decisioni strategiche senza esposizione al rischio. Questa soluzione non solo facilita l’apprendimento, ma favorisce anche la crescita aziendale, migliorando l’esecuzione delle strategie e l’efficienza operativa in contesti complessi”. Un esempio rilevante dell’efficacia delle simulazioni è il progetto che Bts ha sviluppato con Salesforce, contribuendo a diffondere una vera e propria cultura della simulazione all'interno dell'azienda.

Attraverso un programma su larga scala, Bts ha formato oltre 30mila membri del team di Salesforce in tre diversi fusi orari, preparandoli ad affrontare scenari complessi, come l’impatto dell’inflazione sui mercati. Questo approccio immersivo ha garantito un significativo vantaggio competitivo: rispetto ai tradizionali metodi di formazione, le simulazioni hanno reso l’apprendimento più coinvolgente ed efficace, permettendo ai dipendenti di tradurre immediatamente la teoria in pratica. Bts misura l’impatto di questi programmi con un sistema di analisi multilivello, che valuta la risposta dei partecipanti, il cambiamento nei comportamenti e i risultati economici ottenuti. L’obiettivo è far sì che la formazione non sia solo teoria, ma diventi un vero strumento di crescita, rafforzando competenze strategiche che migliorano l’esecuzione aziendale.