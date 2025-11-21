circle x black
Buttarelli (Federdistribuzione): "Indici di fiducia in leggero miglioramento"

"Necessario che legge di bilancio consenta di sostenere famiglie e imprese in un momento di transizione"

Buttarelli (Federdistribuzione):
21 novembre 2025 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le ultime rilevazioni vedono gli indici di fiducia in leggero miglioramento e questa è una buona notizia. Per quanto riguarda i consumatori c’è una visione più positiva per il futuro, ma meno sulla situazione attuale, così come le imprese. Sono segnali deboli, ancora insufficienti. Naturalmente siamo connessi a quella che è la situazione geopolitica". Così Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione intervenendo al “Forum della Distribuzione Moderna 2025 - Il retail nell’economia del Paese. Mercati, tecnologia e società” che si è svolto oggi a Milano, organizzato da Federdistribuzione e che ha visto la partecipazione di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

"È necessario - prosegue Buttarelli - che la legge di bilancio consenta di sostenere famiglie e imprese in un momento di transizione, in cui la geopolitica non aiuta certamente ad avere una visione di serenità per le persone, con conseguenze quindi sui consumi".

"Abbiamo posto, proprio in questi giorni, delle precise richieste sia sulla legge di bilancio ma anche sul tema della transizione 5.0, su cui molte delle nostre imprese hanno fatto investimenti e, proprio l'altro giorno, c'è stato un momento di confronto. Credo che oggi il Ministro Urso ci dirà quali sono le iniziative che il Governo intende intraprendere per sostenere le imprese e per dare continuità e certezza anche agli investimenti delle imprese" conclude.

