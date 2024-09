Calcio, De Siervo: "Grazie a IA riconoscimento facciale negli stadi per maggiore sicurezza"

Dopo i fatti di ieri in Spagna, dove il derby tra Real Madrid e Atletico è stato sospeso dopo il gol del Real in seguito ad un fitto lancio di oggetti in campo, "l’Italia non può ritenersi al di sopra del problema. Siamo costretti ad arrivare ad un percorso per cui all’ingresso dello stadio, passando sul tornello il biglietto verrà associato il nominativo, la posizione, al nostro volto. Queste immagini verranno custodite in un server criptato a disposizione delle forze dell’ordine, non delle squadre di calcio o della Lega".

"Nel caso in cui si dovessero verificare dei fatti di attenzione da parte delle forze dell’ordine, le immagini verranno recuperare e queste persone daspate". Lo ha affermato oggi l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell'incontro "Ricette di Innovazione" che si è svolto oggi all'università di Milano-Bicocca.