Cambio al vertice per Schwan-Stabilo, Michele Molon è il nuovo ceo

Cambio al vertice per il gruppo Schwan-Stabilo, che ridisegna la struttura di leadership con la nomina di Michele Molon a group ceo, un ruolo inedito all’interno dell’organizzazione, a cui faranno capo tutte le business unit del gruppo tedesco attivo a livello globale. Con attività nei settori Writing Instruments, Cosmetics e Outdoor Apparel, e un fatturato di circa 800 milioni di euro, il Gruppo impiega oltre 5.200 persone distribuite in 38 sedi a livello mondiale. Michele Molon, nel suo nuovo ruolo, condividerà la responsabilità della gestione del gruppo con la cfo Anke Buttler. Sebastian Schwanhäußer, storico ceo e managing partner, assume il ruolo di chairman of the advisory board.

Dopo quasi trent’anni in diversi ruoli dirigenziali, Schwanhäußer lascerà le responsabilità operative alla fine dell’anno fiscale in corso per assumere il ruolo di chairman of the advisory board il primo luglio prossimo. A partire dal primo ottobre, Michele Molon diventerà group ceo. Durante il periodo di transizione, guiderà le attività operative la cfo Anke Buttler. Un passaggio generazionale pianificato con largo anticipo per garantire stabilità e accogliere nuove prospettive. Una transizione che guarda al futuro, espressione di lungimiranza e visione per un’azienda familiare, giunta alla sesta generazione, attiva in un contesto economico globale. Michele Molon, top manager italiano, porta con sé oltre 25 anni di esperienza internazionale in ruoli di leadership, maturata sia in aziende familiari che in società quotate. Entra in Schwan-Stabilo da Swarovski, dove ha ricoperto diversi ruoli executive globali a partire dal 2010 ed è stato membro dell’executive committee (Exco) dal 2017. Più recentemente, ha ricoperto la carica di chief commercial officer di Swarovski International, guidando l’intera struttura commerciale del Gruppo - Retail, E-Commerce, Wholesale e B2B Components — in oltre 150 mercati globali.

Con responsabilità dirette sui mercati per le aree Sales, Marketing, People e Finance, garantendo un pieno allineamento commerciale in tutte le regioni, e gestione dei principali motori di crescita strategica, inclusi Touchstone Crystal, Swarovski Created Diamonds, Creators Lab, oltre al business Mobility. Molon ha avuto un ruolo centrale nel riposizionamento del marchio Swarovski e nella sua trasformazione in un’impresa moderna e omnicanale. Ha fatto parte dei consigli di amministrazione di diverse società controllate del Gruppo ed è stato responsabile a livello globale per le attività di Licensing, inclusi accordi strategici con partner internazionali come EssilorLuxottica e Coty. In precedenza, ha ricoperto incarichi dirigenziali presso Montblanc (Gruppo Richemont), dove ha lavorato come Managing Director Italy Retail e successivamente come Global Head of Retail Operations, con la responsabilità di oltre 600 boutique a livello globale. Una scelta valoriale

Per Michele Molon, unirsi a Schwan-Stabilo è una scelta valoriale, oltre che professionale: l’opportunità di guidare un’azienda familiare, fondata su spirito imprenditoriale, visione di lungo periodo e una solida cultura interna. "Guidare tre business unit così diverse, costruendo una visione integrata di gruppo, è un compito complesso ed incredibilmente stimolante - afferma Michele Molon -. Un’opportunità rara, che accolgo con umiltà e determinazione. Ringrazio gli azionisti per la fiducia. La forza di un’azienda risiede nelle sue persone, e Schwan-Stabilo si fonda su una cultura fatta di cura, coraggio e creatività. Credo nel valorizzare i talenti, nell’ascolto profondo e in una leadership chiara e determinata". E continua: "Il mondo che ci circonda non aspetta e nemmeno noi dovremmo. L’evoluzione costante è l’unica strada. La mia priorità sarà rafforzare le nostre capacità di innovazione e trasformare grandi idee in risultati tangibili e profittevoli, con rapidità e decisione. Insieme, continueremo a costruire, a crescere e a guadagnarci il nostro futuro".

Il ceo uscente Sebastian Schwanhäußer aggiunge: "Michele Molon è per noi la scelta ideale, sia sul piano umano che professionale. Porta con sé una profonda esperienza internazionale, una conoscenza solida delle aziende familiari e una forte connessione con l’identità del marchio e i mercati. Il suo istinto per l’innovazione e la creatività gli conferisce esattamente il vantaggio competitivo di cui abbiamo bisogno per lo sviluppo futuro di Schwan-Stabilo. Le sue origini italiane rappresentano inoltre un prezioso arricchimento per la nostra cultura di leadership, già ricca di diversità".