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Camere di Commercio: il Centro Studi Tagliacarne compie 40 anni. Intervista al vice DG Alessandro Rinaldi

30 giugno 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle ricerche condotte dal Centro studi delle camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che celebra quest'anno i 40 anni di attività. Dagli anni Ottanta le imprese italiane hanno subito grandi trasformazioni - spiega Alessandro Rinaldi, vice Direttore generale del Centro Studi Tagliacarne - non tanto per le dimensioni (ancora oggi il 95% delle imprese italiane sono microimprese) ma per la loro struttura. Sono diminuite le società individuali, scese da oltre il 90% a poco più della metà del totale, e aumentate le società di capitale, passate da 50mila a un milione e mezzo. Dimezzato il manifatturiero, dal 20 al 10%, le aziende commerciali sono scese dal 45 al 25%, a vantaggio dell'impennata del settore terziario: servizi tecnologici, turismo e consulenza professionale soprattutto, a discapito delle attività tradizionali.

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