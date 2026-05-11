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Carburanti: Brunini (Sea). "No problemi per prossimi due mesi, passeggeri stiano tranquilli'

Tardano le prenotazioni anche se le aspettative sono di un'estate su Mediterraneo ed Europa "piuttosto robusta"

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11 maggio 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
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Resta avvolto dall'incertezza il futuro degli approvvigionamenti di carburante aereo. Con il proseguo della crisi nel Golfo Persico manca una visibilità di lungo periodo, ma per i prossimi due mesi "problemi non ci sono" secondo Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, a margine dell'evento di Futuro Direzione Nord, "Prospettive in bilico", in corso a Milano. Dopo "non lo sappiamo". Tempi più lunghi possono creare tensioni che influenzeranno i prezzi, "sia per le compagnie aeree che per i passeggeri, ma tutti coloro che hanno comprato un biglietto penso possano stare tranquilli". Brunini tranquillizza, il traffico, "al momento", sembra reggere anche se le destinazioni del Medio Oriente soffrono.

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Nebulosa anche la situazione delle ferie estive per gli italiani: "C'è qualche ritardo nelle prenotazioni perché le persone aspettano". Le compagnie aeree non gettano la spugna: "Si aspettano un'estate su Mediterraneo ed Europa piuttosto robusta - evidenzia -, ma potranno soffrire quelle destinazioni dove serve passare per il Medio Oriente".

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carburanti aereo crisi Golfo Persico prezzi biglietti
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