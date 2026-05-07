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Carburanti, prezzo benzina ancora in salita: self a 1,937 euro al litro

Leggera discesa per i prezzi del gasolio

Pompa di benzina - Afp
Pompa di benzina - Afp
07 maggio 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cresce ancora il prezzo della benzina in Italia. Oggi, giovedì 7 maggio 2026, il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit,il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,937 euro/l per la benzina e 2,037 euro/l per il gasolio, in leggera discesa. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,994 euro/l per la benzina e 2,099 euro/l per il gasolio.

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prezzi carburanti oggi benzina prezzi oggi prezzi benzina 7 maggio gasolio prezzi oggi
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