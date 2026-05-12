Career Day Luiss: da trent'anni un hub di opportunità per il futuro dei giovani

Il Career Day dell'Università Luiss compie 30 anni e si conferma un osservatorio privilegiato sul mondo del lavoro. Mentre il recruiting si sposta sempre più sul digitale, l'Ateneo intitolato a Guido Carli scommette sull'incontro in presenza: una scelta vincente che vede protagonisti 2.000 giovani e 161 employer di primissimo piano tra aziende, studi legali e società di consulenza. Sotto il claim "Connections that matter", l'evento permette infatti ai laureandi e neolaureati partecipanti di trasformare l'eccellenza accademica in percorsi di carriera concreti e pronti alle sfide globali. Il dialogo tra giovani e imprese si amplia e si rafforza: accanto ai partner storici, l'ultima edizione accoglie numerosi nuovi brand prestigiosi, consolidando il ruolo dell'Ateneo come ponte per il mercato del lavoro.