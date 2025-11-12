circle x black
Carta d'identità, l'annuncio di Zangrillo: "Gli over 70 non dovranno più rinnovarla"

Il provvedimento sarà contenuto in un decreto che sbarca nei prossimi giorni in Parlamento

Carta d'identità
12 novembre 2025 | 17.56
Redazione Adnkronos
Gli over 70 non dovranno più rinnovare la carta d'identità. Lo annuncia il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo alla trasmissione 'Next economy' su Giornale radio. Il titolare del dicastero annuncia che "nei prossimi giorni in Parlamento ci sarà un decreto" che conterrà delle "semplificazioni per rendere più facile la vita dei cittadini''.

"Una delle previsioni che sono contenute nelle nuove semplificazioni che presenteremo, prevede che per le persone che hanno più di 70 anni non ci sia più bisogno del rinnovo della carta di identità", spiega Zangrillo. "Quindi non ci sarà più la necessità di recarsi all'ufficio del comune per fare il rinnovo della carta di identità. Questo è un primo esempio banale".

