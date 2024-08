Cibo per cani fatto in casa consegnato direttamente a casa tua

In collaborazione con: Leolytics

Alimentazione e salute, un binomio che vale anche per il nostro cane

Negli ultimi anni si è assistito alla nascita di una nuova sensibilità, che, lontana dagli influssi modaioli di alcuni movimenti new age di fine secolo, deriva, invece, da una nuova consapevolezza, scientificamente derivata, dell’importanza dell’alimentazione per la salute del nostro organismo.

L’aumento di malattie croniche legate all’alimentazione e una maggiore informazione sui rischi per la salute correlati all’assunzione di cibi processati e ricchi di additivi sintetici hanno fatto sì che oggi siano sempre di più i consumatori consapevoli, che scelgono di acquistare prodotti sani e naturali, per sè stessi e anche per i propri animali domestici.

Infatti anche l’alimentazione dei nostri animali è oggetto, da parte dei loro compagni umani, di una nuova attenzione, che tiene conto del fattore salute sia ricercando cibi naturali di alta qualità, sia considerando la specificità dell’alimentazione canina, che si differenzia notevolmente dalla nostra.

Sono sempre di più i proprietari che si interessano direttamente dell’alimentazione dei propri fedeli amici, preparando per loro ricette sane e nutrienti, con l’obiettivo di offrir loro un cibo per cani di alta qualità, che possa tutelare la loro salute e garantire benessere fisico e mentale.

Ingredienti freschi e al 100% naturali, il segreto del benessere canino

Se state cercando prodotti sani, al 100% naturali, senza conservanti e coloranti aggiunti DogfyDiet fa al caso vostro! L’obiettivo di DogfyDiet è quello di offrire al tuo cane una dieta sana e personalizzata pensata su misura per lui, e consegnata direttamente a domicilio. Per questo i menù sono preparati con ingredienti freschi e completamente naturali, cotti a bassa temperatura per conservare al meglio i nutrienti, soprattutto sali minerali e vitamine, e mantenere intatte le proprietà organolettiche del cibo.

DogfyDiet utilizza solamente ingredienti freschi e naturali, senza l’aggiunta di conservanti, coloranti o aromi artificiali e ogni ricetta è pensata per contenere il giusto apporto di calorie, grassi, vitamine e minerali per le esigenze nutrizionali del tuo amico a quattro zampe.

Dall’informazione individuale alla consulenza professionale, uno step ulteriore per il benessere del nostro amico a quattro zampe

I compagni umani più attenti e coscienziosi sanno che la dieta canina differisce molto dalla nostra, non solo per quanto riguarda le esigenze nutritive, ma anche per la pericolosità di alcuni alimenti che siamo abituati a consumare quotidianamente. È il caso, ad esempio, della cioccolata, che contiene teobromina, una sostanza innocua per l’uomo, ma molto tossica per cani e gatti, la cui assunzione da parte dei nostri animali domestici potrebbe avere conseguenze potenzialmente letale; oppure degli alimenti contenenti lattosio o lieviti, e in generale di tutti i cibi altamente processati, che possono provocare gravi fastidi gastrointestinali o il malassorbimento degli altri nutrienti con conseguenti carenze vitaminiche e minerali.

Questa consapevolezza è frutto di una maggiore attenzione da parte dei proprietari, i quali, grazie a una maggiore quantità di informazioni sul tema, possono in questo modo garantire un maggiore benessere ai propri animali. Tuttavia ciò costituisce solo il primo passo se vogliamo offrire ai nostri amici a quattro zampe la migliore alimentazione possibile. Per raggiungere questo obiettivo, infatti, è necessario anche conoscere le esigenze nutrizionali specifiche del nostro cane, e dunque bisogna tenere conto anche di variabili come razza, età, sesso, stato di salute e altro ancora.

Per questo motivo la scelta migliore è rivolgersi a esperti nutrizionisti veterinari in grado di individuare con precisione i bisogni nutrizionali specifici del vostro cane e definire un piano di alimentazione bilanciato. Scegliendo DogfyDiet potrai fare affidamento su una consulenza nutrizionale completamente gratuita, in grado di definire le esigenze nutrizionali del tuo cane, affinché raggiunga il suo peso ideale e riceva la giusta quantità di macronutrienti, per il suo benessere fisico e psicologico.

Quelli offerti da DogfyDiet, infatti, sono menù che rispettano i parametri stabiliti dalla FEDIAF (ovvero dalla Federazione Europea dell'Industria degli Alimenti per Animali da Compagnia), l’associazione europea che promuove la salute animale stabilendo standard qualitativi elevati, al fine di garantire il benessere e la sicurezza degli animali domestici.

I menù offerti sono messi a punto da un team di esperti nutrizionisti veterinari seguendo un piano personalizzato per il tuo cane; ti basterà compilare un semplice format sul sito ufficiale per presentare il tuo fedele compagno: età, peso, razza, abitudini e altre informazioni così da poter definire un quadro completo e offrire menù che si adattino alle sue specifiche esigenze nutrizionali.

Il menù personalizzato arriverà comodamente a casa tua in sole 48 ore, congelato e già suddiviso in porzioni giornaliere, non ti resterà altro da fare che attendere il parere del tuo cane! Con DogfyDiet avrai pasti sempre freschi, di altissima qualità e pensati appositamente per il tuo cane, pronti per essere scongelati e serviti in pochi minuti!

Per scoprire tutto sull’azienda vai sul sito ufficiale, troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno e un blog in cui scoprire ricette naturali sane e bilanciate, assieme a molti altri consigli per il benessere del tuo animale