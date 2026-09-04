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Cinema, Baldino (Icsc): "Sosteniamo trasformazione finanza a supporto delle imprese del settore"

04 settembre 2026 | 14.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi abbiamo discusso di come la finanza possa supportare il cinema e l'audiovisivo. Riteniamo si debba guardare agli strumenti finanziari come a un'architettura che tenga conto degli strumenti pubblici e di quelli privati, oltre che delle risorse finanziarie nazionali, europee ed internazionali. Il ruolo di una banca come l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale è quello di sostenere questa trasformazione della finanza a supporto della filiera delle imprese del settore". È quanto affermato da Antonella Baldino, Amministratore Delegato Icsc - Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, al panel 'Finanziare il futuro del Cinema e dell'Audiovisivo italiano: strumenti finanziari nazionali e prospettive europee per la crescita del settore', promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), dal Dipartimento per le Attività Culturali e dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura svoltosi a Venezia, presso l'Italian Pavilion, in occasione della 83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

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