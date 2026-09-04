"E' una vicenda torbida, inquietante, che lascia senza parole". E' quanto ha detto all'adnkronos Alessandro Onorato, assessore capitolino allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda, a margine della riapertura dell'ippodromo di Capannelle a Roma, commentando l'attività di spionaggio illegale nei suoi confronti di cui è venuto a conoscenza ieri con una comunicazione della procura di Roma.

"Anche perché il cosiddetto caso Striano è un fatto noto per l'opinione pubblica - aggiunge Onorato -, il mio nome non era uscito, l'ho scoperto grazie a una Pec della cancelleria della procura di Roma che mi mandava il fascicolo. E fa impressione perché due giorni dopo essere stato nominato assessore avveniva questo accesso illegale". "La domanda che mi resta in testa è chi aveva richiesto dei dati sul mio conto, cosa cercavano. Ho chiaro quello che hanno trovato: nulla. Il mutuo che pago e quella che è la vita normale degli italiani - conclude -. Detto questo ho totale fiducia nella magistratura, sono sicuro che farà pienamente luce su questa storia inquietante e ripristinerà la verità. E mi auguro che questa sarà solo una storia da consegnare al passato".