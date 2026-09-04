Cinema, sottosegretaria Borgonzoni: "Venti milioni all'anno per educazione all'immagine dei giovani'"

"Uno dei temi su cui ci concentriamo è quello della formazione e dell'educazione all'immagine dei giovani, per la quale ogni anno stanziamo più di 20 milioni. Quest'anno qui, per la prima volta, c'è un luogo fisico, Casa Giovani appunto, dove tenere gli incontri con i registi prima di consegnare il famoso Leoncino, un premio correlato alla Mostra del Cinema che ormai esiste da decenni e, nel tempo, è diventato importantissimo". Così Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria alla Cultura, partecipando al panel 'Finanziare il futuro del Cinema e dell'Audiovisivo italiano: strumenti finanziari nazionali e prospettive europee per la crescita del settore', promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), dal Dipartimento per le Attività Culturali e dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura svoltosi a Venezia, presso l'Italian Pavilion, in occasione della 83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.