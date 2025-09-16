Cipollina (Mondelēz Italia): "Fare sistema con istituzioni e comunità per creare prosperità"

"In un panorama economico "complesso e volatile", la strada maestra per garantire crescita e sostenibilità passa necessariamente attraverso un'alleanza strategica tra le industrie e le istituzioni." È questa la posizione del Direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità del Gruppo Mondelēz International in Italia, Lorenza Cipollina, che dipinge un modello di collaborazione dove ciascuno gioca un ruolo complementare e insostituibile. "Oggi più che mai – afferma Cipollina - una collaborazione fra industria e istituzioni è una necessità concreta: da un lato l'industria che investe, innova e crea posti di lavoro, dall'altro le istituzioni che devono garantire le condizioni necessarie perché questo accada". L'esempio più lampante è la crisi del mercato del lavoro. "Due aziende su tre dichiarano di avere difficoltà nel reperimento di competenze tecniche per ruoli operativi", ricorda la manager. In questo scenario, la sola forza delle aziende non basta: "Diventa fondamentale collaborare con università e scuole per creare percorsi tecnici specializzati, formando i professionisti di cui il sistema Paese ha urgente bisogno". Un altro fronte caldo è quello demografico: "Con un tasso di natalità tra i più bassi d'Europa", è necessario uno sforzo congiunto per trasformare questa criticità in una spinta verso un'Italia sempre più attrattiva e capace di guardare al futuro. In questa direzione, Mondelēz, si impegna a creare "ambienti di lavoro sempre più inclusivi a supporto della genitorialità". Infine, la grande partita della transizione ecologica. L'azienda si è posta l'obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2050, investendo in circolarità dei packaging e energie rinnovabili. Un traguardo ambizioso, che però "è fattibile grazie alla collaborazione con le istituzioni".