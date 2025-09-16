circle x black
Cerca nel sito
 

Cipollina (Mondelēz Italia): "Fare sistema con istituzioni e comunità per creare prosperità"

16 settembre 2025 | 11.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In un panorama economico "complesso e volatile", la strada maestra per garantire crescita e sostenibilità passa necessariamente attraverso un'alleanza strategica tra le industrie e le istituzioni." È questa la posizione del Direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità del Gruppo Mondelēz International in Italia, Lorenza Cipollina, che dipinge un modello di collaborazione dove ciascuno gioca un ruolo complementare e insostituibile. "Oggi più che mai – afferma Cipollina - una collaborazione fra industria e istituzioni è una necessità concreta: da un lato l'industria che investe, innova e crea posti di lavoro, dall'altro le istituzioni che devono garantire le condizioni necessarie perché questo accada". L'esempio più lampante è la crisi del mercato del lavoro. "Due aziende su tre dichiarano di avere difficoltà nel reperimento di competenze tecniche per ruoli operativi", ricorda la manager. In questo scenario, la sola forza delle aziende non basta: "Diventa fondamentale collaborare con università e scuole per creare percorsi tecnici specializzati, formando i professionisti di cui il sistema Paese ha urgente bisogno".  Un altro fronte caldo è quello demografico: "Con un tasso di natalità tra i più bassi d'Europa", è necessario uno sforzo congiunto per trasformare questa criticità in una spinta verso un'Italia sempre più attrattiva e capace di guardare al futuro. In questa direzione, Mondelēz, si impegna a creare "ambienti di lavoro sempre più inclusivi a supporto della genitorialità". Infine, la grande partita della transizione ecologica. L'azienda si è posta l'obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2050, investendo in circolarità dei packaging e energie rinnovabili. Un traguardo ambizioso, che però "è fattibile grazie alla collaborazione con le istituzioni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza