Cisambiente Confindustria sceglie la Calabria: al Parco Biometano Ecoross il confronto sul futuro dell'energia

Il Parco Biometano Ecoross di Corigliano Rossano ha ospitato l'Assemblea generale 2026 di Cisambiente Confindustria, dedicata alle politiche energetiche e al futuro delle rinnovabili. L'impianto rappresenta un esempio di economia circolare, trasformando i rifiuti organici domestici in biometano, un gas 100% rinnovabile. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, Walter Pulignano amministratore unico Ecoross, Donato Notarangelo presidente Cisambiente Confindustria e Roberta Toffanin, esperto consulente del Mase e membro del Cda del Gse. La moderazione è stata affidata a Lucia Leonessi direttore generale Cisambiente Confindustria.