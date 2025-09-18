Cna, Di Nicolo' confermato presidente nazionale Editoria

L’editore messinese Costantino Di Nicoló è stato confermato all’unanimità Presidente Nazionale di CNA Editoria. Durante l’assemblea elettiva svoltasi a Roma, si legge in una nota, "è stato riconosciuto il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, che ha portato a una significativa crescita degli iscritti e a una maggiore visibilità della categoria, in particolare grazie alla partecipazione al Salone del Libro di Torino e alla realizzazione di una rassegna culturale presso Villa Fernandes di Portici, un immobile sequestrato alla camorra e divenuto un punto di riferimento per la promozione culturale nell’area della Campania".

Subito dopo l’elezione, Di Nicoló ha delineato le linee programmatiche del suo prossimo mandato e le prossime iniziative per valorizzare ulteriormente il settore dell’editoria indipendente italiana. Di Nicolò ha inoltre ribadito l’impegno ad affrontare con priorità alcuni punti chiave per favorire la crescita e la valorizzazione del settore della piccola editoria indipendente nazionale. Le congratulazioni sono arrivate anche dal Presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, che ha espresso apprezzamento per l’operato di Di Nicoló nel primo quadriennio.