Comunicazione Italiana, People voice forum hr ‘People & culture’ dà voce al futuro

Rimettere le persone al centro delle organizzazioni nell'era dell'intelligenza artificiale, partendo dall'ascolto.

E' la sfida della 18ª edizione del Forum HR 'People & Culture' di Comunicazione Italiana, in programma dal 17 al 19 novembre all'Università Iulm di Milano. Il tema di quest'anno è People Voice. Il Forum riunisce People Director, figure chiave della funzione HR e realtà di primo piano del comparto B2B: oltre 400 speaker, più di 80 aziende partner e circa 3.500 partecipanti attesi. L’agenzia di stampa Adnkronos sarà Main Media Partner ufficiale del Forum. Main Partner di questa edizione sarà Pluxee Italia, partner leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell’engagement dei dipendenti, presente in 28 Paesi. In linea con il tema 'People voice', Pluxee contribuirà al dibattito con diversi interventi dedicati all'evoluzione del rapporto tra persone e organizzazioni e alle nuove sfide dell'engagement nell'era dell'AI.

Il Forum si apre la sera del 17 novembre con il Global opening keynote, appuntamento inaugurale su invito trasmesso in live streaming su comunicazioneitaliana.tv. Al centro il format '2036: quattro messaggi dal futuro del lavoro': quattro testimonianze immaginano il lavoro tra dieci anni. Si parla di come evolveranno le professioni, di come l'intelligenza artificiale cambierà il modo di lavorare, di equità delle condizioni e di salute nelle organizzazioni. Conduce Alessandro Rimassa, ceo & founder di Radical HR. Intervengono Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, fondatore del Centro di Terapia Strategica; Veronica Civiero, co-founder di Delivera; Cathy La Torre, founder e ceo di Wildside Legal; Marco Spadafora, chief commercial officer & general manager di Carol. Chiude la serata Pierpaolo D'Odorico, co-founder di Datapizza, con il keynote 'Le persone hanno già fatto il salto. E la vostra organizzazione?'. L'intervento introduce 'A new synthesis', il tema del Palinsesto 2027 di Comunicazione Italiana.

Il 18 novembre il Forum apre al pubblico con il Talent & innovation day. In apertura, il talk show 'People voice: dal benessere dei talenti alla cura delle organizzazioni. Il wellbeing come leva strutturale della people strategy' mette a fuoco un cambio di prospettiva: il benessere smette di essere un insieme di iniziative rivolte ai singoli e diventa parte integrante della strategia hr, attraverso l'organizzazione del lavoro, le relazioni e i contesti. Conduce Federico Luperi, News Intelligence Director di Volocom. Intervengono Annalisa Alberti (Rheinmetall Italia), Anna Maria Mazzini (Pluxee Italia), Giulio Natali (Fater), Filippo Palombini (Mondo Convenienza) e Gian Luca Spitella (Atac). Nel corso della giornata il confronto si allarga a competenze, talent strategy, leadership, recruiting e modelli organizzativi, con particolare attenzione al wellbeing e alla sostenibilità del lavoro.

Il 19 novembre, Talent & wellbeing day, si apre con il talk show 'People voice e il futuro del lavoro: il valore insostituibile del talento nell'era dell'AI', moderato da Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera. Al centro la domanda che attraversa l'intero Forum: quale spazio resterà alla capacità delle persone di generare conoscenza, creatività, giudizio e relazioni in organizzazioni sempre più segnate dall'intelligenza artificiale. Tra i momenti centrali della giornata, il main keynote speech 'Il lavoro: un rifugio in tempi incerti?', realizzato con Pluxee Italia. Pluxee è leader globale nei benefit aziendali e nell'engagement dei dipendenti ed è presente in 28 Paesi. Sul palco Anna Maria Mazzini, marketing & product director, e Tommaso Palermo, managing director di Pluxee Italia.

“In un contesto segnato da incertezza economica, cambiamenti sociali e accelerazione tecnologica, il vero tema non è se le persone siano ancora coinvolte nel lavoro, ma a quali condizioni scelgano di esserlo. Al Forum HR People & Culture condivideremo i dati italiani e alcuni spunti emersi dalla nostra ultima ricerca internazionale, utili a comprendere come sta evolvendo il rapporto tra persone e organizzazioni e quali priorità attendono le aziende nei prossimi anni”, Anna Maria Mazzini, marketing & product director di Pluxee Italia

Le due giornate si sviluppano su quattro livelli dell'Università IULM, con quattro sale in parallelo tra talk show, interview, keynote e innovation speech: main session in Auditorium, Sala Phygital, Sala Workshop e International Hub, dedicata al confronto internazionale. A queste si affiancano gli executive circle e i tavoli tematici, riservati al confronto tra HR Director e professionisti. Completano il programma le aree relazionali dei partner e gli incontri qualificati del business matching. Torna poi Oltre:, lo spazio editoriale di interviste di Comunicazione Italiana, dove alcuni protagonisti del panorama HR affrontano questioni e prospettive che vanno al di là delle narrazioni ufficiali. Con People voice, il Forum HR 'People & culture' 2026 lascia aperta una domanda che riguarda l'intero mondo del lavoro: “Come trasformare l'ascolto delle persone in una capacità concreta delle organizzazioni di scegliere, cambiare e costruire il proprio futuro?”.