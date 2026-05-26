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Confindustria, Orsini: "Bloccare invasione cinese" - Video

26 maggio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
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Rafforzare la competività delle imprese minacciate dall’invasione cinese ed aiutare le pmi a crescere: sono questi alcuni dei punti chiave indicati dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine dell’Assemblea annuale a Roma. Nel complesso il pil italiano nel 2025 "è superiore di appena il 10 per cento rispetto al 2000", ha evidenziato Orsini, facendo presente che, nello stesso periodo, il pil europeo "è aumentato del 40 per cento, quello degli Stati Uniti di quasi il 70 per cento, quello cinese del 586 per cento".

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confindustria confindustria assemblea orsini emanuele orsini
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