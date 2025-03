Cosmetica: Manzoni (Comfort Zone Italia - Gruppo Davines), ‘Molte novità al Cosmoprof, tra queste la longevità’

Ci sono molte novità” in questa edizione del Cosmoprof “ma, una in particolare, ha una grande attenzione da parte del nostro pubblico; interessa particolarmente uomini e donne in quanto si parla” del tema della “longevità” un tema “che porta molti di noi a osservarla e a desiderarla”. Sono le dichiarazioni di Davide Manzoni, direttore generale Comfort Zone Italia - Gruppo Davines, alla 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.