Cosmetica, Monteferri (Equilibra): "Cosmoprof miglior vetrina per presentare innovazione"

"Il Cosmoprof è la migliore vetrina che possiamo avere per presentare la nostra innovazione, che non è solo innovazione di prodotto, ma è innovazione di concetto”. In questa edizione “introduciamo i cosmetici Power Naturals, che fondano tutta la tollerabilità sull'impiego di ingredienti naturali e la loro efficacia, invece, nell'impiego di ingredienti speciali che appartengono al mondo beauty, ma anche al mondo degli integratori alimentari”. E’ quanto affermato da Paola Monteferri, direttore marketing, ricerca e sviluppo, qualità e regolatorio, divisione cosmetica Equilibra, alla 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.