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Cosmoprof, Urso:" cosmetica simbolo della qualità e crescita del Made in Italy"

26 marzo 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
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"La cosmetica è una delle espressioni più rappresentative del Made in Italy e contribuisce alla sua affermazione globale". Adolfo Urso, intervenendo a Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, ha sottolineato la crescita del settore anche in un contesto internazionale complesso, con risultati positivi sia negli Stati Uniti sia nei nuovi mercati emergenti. "Un comparto che, insieme agli altri pilastri del made in Italy, continua ad attrarre investimenti e a rafforzare la presenza italiana nel mondo, confermandosi leva strategica per l'economia nazionale" conclude.

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