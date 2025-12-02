CUOA Business School: a Vicenza il Graduation day 2025 e la 30esima edizione del Master Honoris Causa of Business Administration

CUOA Business School, la scuola di management con la più antica tradizione in Italia, ha consegnato il diploma ai suoi 224 studenti dell'anno 2025 con una cerimonia al Teatro Comunale di Vicenza. La giornata di festeggiamenti è stata arricchita dal conferimento del 30esimo Master Honoris Causa of Business Administration al Presidente del Gruppo Ferrero, Giovanni Ferrero. Il Graduation Day, oltre a riconoscere agli allievi il frutto del loro impegno, è stato un'occasione per ribadire la dedizione della business school nell'offrire strumenti e opportunità che permettano di portare un impatto positivo nel mondo del lavoro.