CUOA Business School: Visentin, 'con Graduation day rinnoviamo nostro impegno verso studenti di oggi e domani'

02 dicembre 2025 | 09.33
"Questa giornata, oltre ad essere un modo per riconoscere il percorso dei nostri studenti, è un'occasione per rinnovare il nostro impegno nell'offrire strumenti e opportunità che permettano di portare un impatto positivo nel mondo del lavoro. È questo lo spirito che guida da sempre CUOA, la nostra storia e il nostro modo di fare formazione, e continuerà a farlo anche in futuro". Così il presidente di CUOA Business School Federico Visentin al Graduation day 2025, la cerimonia durante la quale i 224 studenti che concludono la propria formazione presso la scuola di management di più antica tradizione in Italia, ricevono i diplomi. Svoltasi al Teatro comunale di Vicenza, la giornata di festeggiamenti ha avuto anche un altro protagonista, Giovanni Ferrero, destinatario per il 2025 del Master Honoris Causa of Business Administration, il riconoscimento con cui da trent'anni CUOA valorizza il merito e la carriera di personalità di spicco del panorama imprenditoriale e manageriale nazionale.

