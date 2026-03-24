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Dalle supercar ai supercomputer: l'Emilia-Romagna dei prossimi 10 anni. Parla il vicepresidente Vincenzo Colla

24 marzo 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

È un uomo pragmatico Vincenzo Colla, vicepresidente dell'Emilia-Romagna. Lascia poco spazio ai fronzoli e va diretto al punto, anche quando si tratta di provvedimenti impopolari. Il sistema Emilia-Romagna era necessario reggesse e quindi la Giunta regionale ha aumentato le tasse. "L'abbiamo spiegato, abbiamo fatto partecipare e l'abbiamo fatto". Ha chiaro su cosa puntare: sanità, innovazione, sviluppo tecnologico e coinvolgimento popolare. Una politica dal basso a misura di cittadino. Qui il video dell'intervista.

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